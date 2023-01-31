Дело руководителя аппарата Бориспольской РВА отправили в суд

Обещал "порешать" с СБУ: в суд отправили дело одного из руководителей Бориспольского района
Киевская городская прокуратура направила в суд дело руководителя аппарата Бориспольской районной военной администрации. Чиновник обещал предпринимателю решить его проблему с СБУ.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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В чем обвинили бориспольского чиновника
Расследование выявило, что руководитель аппарата Бориспольской РВА обещал руководителю одной из коммерческих структур договориться со Службой безопасности Украины о возможном аресте имущества и активов этой структуры.
За свое участие в процессе и результат в виде отказа от ареста чиновник захотел 80 тысяч долларов США. При этом руководитель аппарата РВА шантажировал бизнесмена — если тот откажется, фирма не сможет продолжать свою работу.
Задержание, подозрение и суд
На получении взятки топ-чиновника Бориспольской райвоенадминистрации и поймали правоохранители.
Руководителю аппарата РВА объявили подозрение по факту мошенничества (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Досудебное следствие, которое проводило ТУ ДБР, находящееся в г. Киеве, в оперативном сопровождении ГУ ВБ СБУ, завершено. Дело бориспольского топ-чиновника передали в суд.
Напомним, что во Львовской области будут судить чиновника за сделки с гуманитарной помощью для ВСУ. Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении первого заместителя городского головы одного из горсоветов во Львовской области. Чиновник требовал у волонтера 100 тыс. гривен за передачу военным автобуса "Вольво", который городской совет ранее получил в качестве гуманитарной помощи из Финляндии.
В общей сложности от финских благотворителей поступило три автобуса, двумя из которых чиновник решил распорядиться по собственному усмотрению. Одно транспортное средство чиновник решил не ставить на учет в горсовете, а сразу передал частному учреждению. А еще один согласился передать военным за 100 тысяч гривен. Оба автобуса ДБР изъяли и переданы на нужды военных подразделений.
Фото: ОГП