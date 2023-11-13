Обіцяв вплинути на суддю — у Києві на хабарі затримали адвоката

Поліція затримала адвоката-хабарника у Києві. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці на "гарячому" затримали адвоката, який вимагав хабар. За грошову винагороду він обіцяв винести більш м'який вирок обвинуваченому.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

У Києві затримали адвоката на хабарі

Адвокат за грошову винагороду обіцяв обвинуваченому вплив на прийняття рішення суддею, аби той виніс більш м’який вирок за скоєні кримінальні правопорушення.

Зловмисника затримали під час передачі грошей за "сприяння" у сумі 5 тис. доларів.

Відомо, що громадянина, якого адвокат захищав, звинувачують у незаконному заволодінні транспортним засобом та підробленні документів.

Хабар, на якому затримали адвоката. Фото: поліція

Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрило морське підприємство в ухиленні від сплати податків. Директору компанії повідомили про підозру.