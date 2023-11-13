Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Обещал повлиять на судью – в Киеве на взятке задержали адвоката arrow

Обещал повлиять на судью – в Киеве на взятке задержали адвоката

13 ноября 2023 18:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обещал повлиять на судью – в Киеве на взятке задержали адвоката
Полиция задержала адвоката-взяточника в Киеве. Фото: полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве правоохранители на "горячем" задержали требовавшего взятку адвоката. За денежное вознаграждение он обещал вынести более мягкий приговор обвиняемому.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

В Киеве задержан адвокат на взятке

Адвокат за денежное вознаграждение обещал обвиняемому влияние на принятие решения судьей, чтобы тот вынес более мягкий приговор за совершенные уголовные преступления.

Злоумышленник был задержан при передаче денег за "содействие" в сумме 5 тыс. долларов.

Известно, что гражданина, которого адвокат защищал, обвиняют в незаконном завладении транспортным средством и подлоге документов.

null
Взятка, на которой был задержан адвокат. Фото: полиция

Мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачило морское предприятие в уклонении от уплаты налогов. Директору компании сообщили о подозрении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме