Обещал повлиять на судью – в Киеве на взятке задержали адвоката

Полиция задержала адвоката-взяточника в Киеве. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители на "горячем" задержали требовавшего взятку адвоката. За денежное вознаграждение он обещал вынести более мягкий приговор обвиняемому.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Адвокат за денежное вознаграждение обещал обвиняемому влияние на принятие решения судьей, чтобы тот вынес более мягкий приговор за совершенные уголовные преступления.

Злоумышленник был задержан при передаче денег за "содействие" в сумме 5 тыс. долларов.

Известно, что гражданина, которого адвокат защищал, обвиняют в незаконном завладении транспортным средством и подлоге документов.

Взятка, на которой был задержан адвокат. Фото: полиция

Мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачило морское предприятие в уклонении от уплаты налогов. Директору компании сообщили о подозрении.