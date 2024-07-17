На Київщині шахрай за хабар у 70 тисяч доларів обіцяв керівну посаду в Укрспирті

Затримання шахрая. Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині Національна поліція та Служба безпеки України затримали чоловіка, який за 70 тисяч доларів обіцяв працевлаштування на керівну посаду в ДП "Укрспирт". Йому повідомили про підозру за фактом шахрайства.

Про це повідомили пресслужби Київської обласної прокуратури та Офісу генерального прокурора.

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Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний повідомив знайомому, що за 70 тисяч доларів США може посприяти йому в працевлаштуванні на посаду директора ДП "Укрспирт", запевнивши, що має для цього відповідні "зв’язки".

Чоловіка затримали "на гарячому" під час одержання всієї обумовленої суми.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 3 мільйони гривень застави.

Нагадаємо, Служба безпеки Україна та Національна поліція затримали в Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безплатно, а продавці залишалися без грошей.

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.