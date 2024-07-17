На Київщині шахрай за хабар у 70 тисяч доларів обіцяв керівну посаду в Укрспирті

Обіцяв за $70 тисяч влаштувати знайомого директором Укрспирту — на Київщині затримали шахрая
На Київщині Національна поліція та Служба безпеки України затримали чоловіка, який за 70 тисяч доларів обіцяв працевлаштування на керівну посаду в ДП "Укрспирт". Йому повідомили про підозру за фактом шахрайства.
Про це повідомили пресслужби Київської обласної прокуратури та Офісу генерального прокурора.
Деталі справи
За даними слідства, підозрюваний повідомив знайомому, що за 70 тисяч доларів США може посприяти йому в працевлаштуванні на посаду директора ДП "Укрспирт", запевнивши, що має для цього відповідні "зв’язки".
Чоловіка затримали "на гарячому" під час одержання всієї обумовленої суми.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 3 мільйони гривень застави.
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