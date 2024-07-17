Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Обіцяв за $70 тисяч влаштувати знайомого директором Укрспирту — на Київщині затримали шахрая arrow

Обіцяв за $70 тисяч влаштувати знайомого директором Укрспирту — на Київщині затримали шахрая

17 липня 2024 11:00
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Київщині шахрай за хабар у 70 тисяч доларів обіцяв керівну посаду в Укрспирті
Затримання шахрая. Фото: Київська обласна прокуратура
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Київщині Національна поліція та Служба безпеки України затримали чоловіка, який за 70 тисяч доларів обіцяв працевлаштування на керівну посаду в ДП "Укрспирт". Йому повідомили про підозру за фактом шахрайства.

Про це повідомили пресслужби Київської обласної прокуратури та Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний повідомив знайомому, що за 70 тисяч доларів США може посприяти йому в працевлаштуванні на посаду директора ДП "Укрспирт", запевнивши, що має для цього відповідні "зв’язки".

Чоловіка затримали "на гарячому" під час одержання всієї обумовленої суми.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 3 мільйони гривень застави.

Нагадаємо, Служба безпеки Україна та Національна поліція затримали в Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення. 

Раніше повідомлялося, що двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безплатно, а продавці залишалися без грошей. 

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які  під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень. 

Київ правосуддя Офіс генерального прокурора шахрайство Київська область прокуратура Кримінал підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку