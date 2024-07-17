В Киевской области мошенник за взятку в 70 тысяч долларов обещал руководящий пост в Укрспирте

Обещал за $70 тысяч устроить знакомого директором Укрспирта — в Киевской области задержали мошенника
В Киевской области Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали мужчину, который за 70 тысяч долларов обещал трудоустройство на руководящий пост в ГП "Укрспирт". Ему сообщили о подозрении по факту мошенничества.
Об этом сообщили пресс-службы Киевской областной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.
Детали дела
По данным следствия, подозреваемый сообщил знакомому, что за 70 тысяч долларов США может помочь ему в трудоустройстве на должность директора ГП "Укрспирт", заверив, что имеет для этого соответствующие "связи".
Мужчину задержали "на горячем" при получении всей оговоренной суммы.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 3 миллионов гривен залога.
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