В Киевской области мошенник за взятку в 70 тысяч долларов обещал руководящий пост в Укрспирте

Задержание мошенника. Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали мужчину, который за 70 тысяч долларов обещал трудоустройство на руководящий пост в ГП "Укрспирт". Ему сообщили о подозрении по факту мошенничества.

Об этом сообщили пресс-службы Киевской областной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, подозреваемый сообщил знакомому, что за 70 тысяч долларов США может помочь ему в трудоустройстве на должность директора ГП "Укрспирт", заверив, что имеет для этого соответствующие "связи".

Мужчину задержали "на горячем" при получении всей оговоренной суммы.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 3 миллионов гривен залога.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманули иностранцев. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.