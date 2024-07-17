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Обещал за $70 тысяч устроить знакомого директором Укрспирта — в Киевской области задержали мошенника

17 июля 2024 11:00
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Киевской области мошенник за взятку в 70 тысяч долларов обещал руководящий пост в Укрспирте
Задержание мошенника. Фото: Киевская областная прокуратура
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Киевской области Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали мужчину, который за 70 тысяч долларов обещал трудоустройство на руководящий пост в ГП "Укрспирт". Ему сообщили о подозрении по факту мошенничества.

Об этом сообщили пресс-службы Киевской областной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, подозреваемый сообщил знакомому, что за 70 тысяч долларов США может помочь ему в трудоустройстве на должность директора ГП "Укрспирт", заверив, что имеет для этого соответствующие "связи".

Мужчину задержали "на горячем" при получении всей оговоренной суммы.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 3 миллионов гривен залога.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманули иностранцев. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Киев правосудие Офис генерального прокурора мошенничество Киевская область прокуратура Криминал подозрение

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