Облили зеленкою та викинули в смітник: у Києві напали на Тараса Чорновола

Депутат Тарас Чорновіл у смітнику. Фото: УНІАН

Прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової напали на Тараса Чорновола у Києві. Вони облили його невідомою рідиною з пляшки та зеленкою, після чого кинули у смітник.

Про це повідомляє УНІАН.

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Син українського діяча В'ячеслава Чорновола — Тарас Чорновіл нещодавно опублікував допис у своєму Telegram-каналі. У ньому він прикріпив фрагмент з інтерв'ю Аліни Михайлової та Яніни Соколової. Депутат обурився, "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.

Нагадаємо, раніше Аліна Михайлова пояснила, якого ставлення військові хочуть від суспільства. Зокрема, суспільство не має створювати "ідеальний" образ військового та чекати, що всі військові будуть відповідати цьому образові. Водночас військовослужбовці очікують від цивільних елементарної поваги та розуміння, що їм довелося пережити на війні.