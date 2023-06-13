Облили зеленкой и выбросили в помойку: в Киеве напали на Тараса Чорновила

Депутат Тарас Чорновол в мусорнике. Фото: УНИАН

Сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой напали на Тараса Чорновила в Киеве. Они облили его неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, после чего бросили в помойку.

Об этом сообщает УНИАН.

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Сын украинского деятеля Вячеслава Чорновола — Тарас Чорновол недавно опубликовал сообщение в своем Telegram-канале. В нем он прикрепил фрагмент из интервью Алины Михайловой и Янины Соколовой. Депутат возмутился, что "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.

Напомним, ранее Алина Михайлова объяснила, какого отношения военные хотят от общества. В частности, общество не должно создавать "идеальный" образ военного и ждать, что все военные будут соответствовать этому образу. В то же время, военнослужащие ожидают от гражданских элементарного уважения и понимания, что им пришлось пережить на войне.