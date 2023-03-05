Облив себе бензином та підпалив: на Київщині чоловік намагався накласти на себе руки на очах у дружини

Що стало причиною такого радикального вчинку — наразі невідомо

У неділю, 5 березня, у селищі Красилівка, Київської області, 60-річний житель намагався накласти на себе руки. На очах дружини він вилив на себе пальне і запалив сірник.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Що відомо про інцидент

Відомо, що поліцейські та рятувальники допомогли транспортувати потерпілого до швидкої. З тяжкими опіками чоловіка госпіталізували. Наразі поліція Київщини з’ясовує обставини інциденту.

"Закликаю громадян бути уважними до своїх рідних. У разі критичних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю одразу повідомляйте до поліції", — наголосив Нєбитов.

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Нагадаємо, нещодавно на Київщині правоохоронці врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством. Хлопець вже тримав ніж біля горла.