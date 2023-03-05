Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
В воскресенье, 5 марта, в поселке Красиловка, Киевской области, 60-летний житель пытался покончить с собой. На глазах жены он вылил на себя горючее и зажег спичку.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Что известно об инциденте
Известно, что полицейские и спасатели помогли транспортировать пострадавшего в скорую. С тяжелыми ожогами мужчину госпитализировали. Полиция Киевской области выясняет обстоятельства инцидента.
"Призываю граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу сообщайте в полицию", — подчеркнул Небитов.
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Напомним, недавно в Киевской области правоохранители спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством. Парень уже держал нож у горла.