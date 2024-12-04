На стоянці у Києві чоловік викрав мопед та продав його — що вирішив суд

Мопед на стоянці. Ілюстративне фото: АртМото

У Києві чоловік викрав мопед із паркувального місця, а потім продав його. Суд визнав зловмисника винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У вироку Солом`янського районного суду Києва зазначається, що 21 квітня 2022 року раніше судимий чоловік, під час випробувального терміну, прибув до паркувального майданчика транспортних засобів та незаконно заволодів чужим мопедом марки "YAMAHA".

Обвинувачений обманув охоронця стоянки, яка розташована за адресою м. Київ, вул. Олекси Тихого, 84. Спочатку крадій запевнив, що це дійсно його мопед, а потім заплатив охоронцеві за послуги паркування.

Пізніше чоловік продав транспортний засіб. Відповідно до висновку експерта середня ринкова ціна мопеда "Yamaha" станом на 21 квітня 2022 року становила 4970 грн.

У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що викрав мопед та продав його оскільки потребував матеріального заробітку. Також чоловік зазначив, що гроші, виручені від продажу мопеда, надалі передав потерпілому.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді обмеження волі строком на три роки та один місяць.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який вкрав 4,5 млн грн з сейфа в Західному апеляційному господарському суді.

Раніше ми писали про те, що у Дніпропетровській області судили жінку, що продала електрокосу, яку раніше позичила у сусідки.