На стоянке в Киеве мужчина похитил мопед и продал его — что решил суд

Мопед на стоянке. Иллюстративное фото: АртМото

В Киеве мужчина угнал мопед с парковочного места, а затем продал его. Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В приговоре Соломенского районного суда Киева отмечается, что 21 апреля 2022 года ранее судимый мужчина, во время испытательного срока, прибыл к парковочной площадке транспортных средств и незаконно завладел чужим мопедом марки "YAMAHA".

Обвиняемый обманул охранника стоянки, расположенной по адресу г. Киев, ул. Алексея Тихого, 84. Сначала вор заверил, что это действительно его мопед, а затем заплатил охраннику за услуги парковки.

Позже мужчина продал транспортное средство. Согласно заключению эксперта средняя рыночная цена мопеда "Yamaha" по состоянию на 21 апреля 2022 года составляла 4970 грн.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что похитил мопед и продал его поскольку нуждался в материальном заработке. Также мужчина отметил, что деньги, вырученные от продажи мопеда, в дальнейшем передал потерпевшему.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и один месяц.

Напомним, во Львове судили мужчину, укравшего 4,5 млн грн из сейфа в Западном апелляционном хозяйственном суде.

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