Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд arrow

Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд

4 декабря 2024 09:20
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
На стоянке в Киеве мужчина похитил мопед и продал его — что решил суд
Мопед на стоянке. Иллюстративное фото: АртМото
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве мужчина угнал мопед с парковочного места, а затем продал его. Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

Читайте также:

Детали дела

В приговоре Соломенского районного суда Киева отмечается, что 21 апреля 2022 года ранее судимый мужчина, во время испытательного срока, прибыл к парковочной площадке транспортных средств и незаконно завладел чужим мопедом марки "YAMAHA".

Обвиняемый обманул охранника стоянки, расположенной по адресу г. Киев, ул. Алексея Тихого, 84. Сначала вор заверил, что это действительно его мопед, а затем заплатил охраннику за услуги парковки.

Позже мужчина продал транспортное средство. Согласно заключению эксперта средняя рыночная цена мопеда "Yamaha" по состоянию на 21 апреля 2022 года составляла 4970 грн.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что похитил мопед и продал его поскольку нуждался в материальном заработке. Также мужчина отметил, что деньги, вырученные от продажи мопеда, в дальнейшем передал потерпевшему.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и один месяц.

Напомним, во Львове судили мужчину, укравшего 4,5 млн грн из сейфа в Западном апелляционном хозяйственном суде.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области судили женщину, которая продала электрокосу, которую ранее одолжила у соседки.

Киев транспорт парковка охрана судебные решения воровство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Электроподстанции в Одессе защищены только наполовину

09:20 Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд

09:01 Дрова, субсидии и выплаты — что нового в Зимней поддержке

09:00 Субсидию аннулируют — кому придется вернуть деньги государству

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

08:49 Тарифы на коммуналку — известно, когда цены могут вырасти

08:30 Усик назвал необразованными говорящих о спорте вне политики

08:30 Как мужчине с третьей группой инвалидности выехать из Украины

08:22 РФ проводит информационные операции по обмену пленными — ISW

08:05 Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

09:21 Электроподстанции в Одессе защищены только наполовину

09:20 Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд

09:01 Дрова, субсидии и выплаты — что нового в Зимней поддержке

09:00 Субсидию аннулируют — кому придется вернуть деньги государству

08:49 Тарифы на коммуналку — известно, когда цены могут вырасти

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

08:30 Усик назвал необразованными говорящих о спорте вне политики

08:30 Как мужчине с третьей группой инвалидности выехать из Украины

08:22 РФ проводит информационные операции по обмену пленными — ISW

08:05 Цены на елки 2024 — где легально купить и что будет со стоимостью

08:02 Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету