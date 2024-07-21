Графіки відключення світла у Києві та області завтра, 22 липня — як відключатимуть електрику

Чоловік читає книгу під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключень світла в понеділок, 22 липня, у Києві та Київській області діятимуть протягом усієї доби. Уночі застосовуватимуть лише одну чергу відключень світла, протягом дня — дві черги, а ввечері — три черги одночасно.

Про це в неділю, 21 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 22 липня

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 застосовуватимуть три черги, а в інший час доби — дві черги.

У ДТЕК повідомили, що в Києві та Київській області в період з18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Також такі обмеження можливі в Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;

біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, на три години скасували відключення. У період із 12:00 до 15:00 зі світлом були всі споживачі.

Також ми повідомляли, що в Україні покращилася ситуація з електропостачанням. Причиною цього стали послаблення спеки та завершення ремонтних робіт на деяких енергооб'єктах.