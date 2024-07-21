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Ограничения могут усилить — как будут отключать свет в Киеве завтра

21 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве и области завтра, 22 июля — как будут отключать электричество
Мужчина читает книгу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в понедельник, 22 июля, в Киеве и Киевской области будут действовать на протяжении всех суток. Ночью будут применять только одну очередь отключений света, в течение дня — две очереди, а вечером — три очереди одновременно.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго" .

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Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 22 июля

С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 23:00 будут применять три очереди, а в другое время суток — две очереди.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области в период с 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Такие же ограничения возможны в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В понедельник, 22 июля, в некоторых областях отключения могут быть даже в светло-серой зоне графиков
Скриншот сообщения ДТЭК

Категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области

Чтобы проверить, как будет отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Напомним, в воскресенье, 21 июля, на три часа отменили отключения. В период с 12:00 до 15:00 со светом были все потребители.

Также мы сообщали, что в Украине улучшилась ситуация с электроснабжением. Причиной этого стали ослабление жары и завершение ремонтных работ на некоторых энергообъектах.

Киев электроэнергия Киевская область Укрэнерго ДТЭК отключения света свет

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