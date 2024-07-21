Графики отключения света в Киеве и области завтра, 22 июля — как будут отключать электричество

Ограничения могут усилить — как будут отключать свет в Киеве завтра
Графики отключений света в понедельник, 22 июля, в Киеве и Киевской области будут действовать на протяжении всех суток. Ночью будут применять только одну очередь отключений света, в течение дня — две очереди, а вечером — три очереди одновременно.
Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго" .
Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 22 июля
С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 23:00 будут применять три очереди, а в другое время суток — две очереди.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области в период с 18:00 до 23:00 есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Такие же ограничения возможны в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет гарантировано есть.
Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области
Чтобы проверить, как будет отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:
Напомним, в воскресенье, 21 июля, на три часа отменили отключения. В период с 12:00 до 15:00 со светом были все потребители.
Также мы сообщали, что в Украине улучшилась ситуация с электроснабжением. Причиной этого стали ослабление жары и завершение ремонтных работ на некоторых энергообъектах.
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