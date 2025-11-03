Відключення світла у Києві та на Київщині 4 листопада - графіки ДТЕК

Фахівець на електростанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 4 листопада, у столиці та на Київщині плануються відключення світла. Це необхідна міра через удари російських військ по енергетиці.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Відключення світла у Києві 4 листопада

У ДТЕК оприлюднили графіки відключень електроенергії у Києві. Енергетики нагадали, що у разі будь-яких змін інформацію оперативно оновлюватимуть у своєму телеграм-каналі.

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Мешканців міста закликали стежити за оновленнями, аби всі були вчасно попереджені про можливі відключення.

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 4 листопада

У ДТЕК також розкрили графіки обмеження електроенергії у Київській області на завтра, 4 листопада.

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, міністри країн Великої сімки ухвалили рішення щодо допомоги Україні для ліквідації наслідків атак по енергосистемі.

Також у МАГАТЕ зауважили, що під час російської атаки на енергосистему України в ніч проти 30 жовтня, більшість цілей були скеровані на об'єкти для забезпечення роботи АЕС.