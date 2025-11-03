Відключення світла у Києві та на Київщині 4 листопада - графіки ДТЕК

Обмеження світла — графіки відключення у Києві на завтра
У вівторок, 4 листопада, у столиці та на Київщині плануються відключення світла. Це необхідна міра через удари російських військ по енергетиці.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Відключення світла у Києві 4 листопада
У ДТЕК оприлюднили графіки відключень електроенергії у Києві. Енергетики нагадали, що у разі будь-яких змін інформацію оперативно оновлюватимуть у своєму телеграм-каналі.
Мешканців міста закликали стежити за оновленнями, аби всі були вчасно попереджені про можливі відключення.
Відключення світла на Київщині 4 листопада
У ДТЕК також розкрили графіки обмеження електроенергії у Київській області на завтра, 4 листопада.
Нагадаємо, міністри країн Великої сімки ухвалили рішення щодо допомоги Україні для ліквідації наслідків атак по енергосистемі.
Також у МАГАТЕ зауважили, що під час російської атаки на енергосистему України в ніч проти 30 жовтня, більшість цілей були скеровані на об'єкти для забезпечення роботи АЕС.
