Отключение света в Киеве и Киевской области 4 ноября - графики ДТЭК

Ограничения света — графики отключения в Киеве на завтра
Во вторник, 4 ноября, в столице и на Киевщине планируются отключения света. Это необходимая мера из-за ударов российских войск по энергетике.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве 4 ноября
В ДТЭК обнародовали графики отключений электроэнергии в Киеве. Энергетики напомнили, что в случае каких-либо изменений информацию оперативно будут обновлять в своем телеграмм-канале.
Жителей города призвали следить за обновлениями, чтобы все были вовремя предупреждены о возможных отключениях.
Отключение света на Киевщине 4 ноября
В ДТЭК также раскрыли графики ограничения электроэнергии в Киевской области на завтра, 4 ноября.
Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.
Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.
