Україна
Ограничения света — графики отключения в Киеве на завтра

Ограничения света — графики отключения в Киеве на завтра

Дата публикации 3 ноября 2025 23:50
обновлено: 23:59
Отключение света в Киеве и Киевской области 4 ноября - графики ДТЭК
Специалист на электростанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 4 ноября, в столице и на Киевщине планируются отключения света. Это необходимая мера из-за ударов российских войск по энергетике.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 4 ноября

В ДТЭК обнародовали графики отключений электроэнергии в Киеве. Энергетики напомнили, что в случае каких-либо изменений информацию оперативно будут обновлять в своем телеграмм-канале.

Обмеження світла — графіки відключення у Києві на завтра - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Жителей города призвали следить за обновлениями, чтобы все были вовремя предупреждены о возможных отключениях.

Обмеження світла — графіки відключення у Києві на завтра - фото 2
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Обмеження світла — графіки відключення у Києві на завтра - фото 3
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Отключение света на Киевщине 4 ноября

В ДТЭК также раскрыли графики ограничения электроэнергии в Киевской области на завтра, 4 ноября.

Обмеження світла — графіки відключення у Києві на завтра - фото 4
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Обмеження світла — графіки відключення у Києві на завтра - фото 5
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.

Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.

Киев ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
