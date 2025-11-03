Отключение света в Киеве и Киевской области 4 ноября - графики ДТЭК

Специалист на электростанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 4 ноября, в столице и на Киевщине планируются отключения света. Это необходимая мера из-за ударов российских войск по энергетике.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киеве 4 ноября

В ДТЭК обнародовали графики отключений электроэнергии в Киеве. Энергетики напомнили, что в случае каких-либо изменений информацию оперативно будут обновлять в своем телеграмм-канале.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Жителей города призвали следить за обновлениями, чтобы все были вовремя предупреждены о возможных отключениях.

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Отключение света на Киевщине 4 ноября

В ДТЭК также раскрыли графики ограничения электроэнергии в Киевской области на завтра, 4 ноября.

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.

Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.