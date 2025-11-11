Відео
Відео

Обмеження світла на Київщині — графік відключення на завтра

Обмеження світла на Київщині — графік відключення на завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 20:57
Оновлено: 22:08
Відключення світла у Київській області 12 листопада - графіки ДТЕК
Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

У середу, 12 листопада, у Київській області плануються відключення світла. Причиною обмежень є удари ворога по енергетичним об'єктам України.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Читайте також:
Обмеження світла на Київщині — графік відключення на завтра - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Київській області

У ДТЕК оприлюднили графіки планових відключень електроенергії на 12 листопада у Київській області. Мешканців закликали врахувати можливі перебої у постачанні електрики та заздалегідь підготуватися.

Обмеження світла на Київщині — графік відключення на завтра - фото 2
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК
Обмеження світла на Київщині — графік відключення на завтра - фото 3
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що у ДТЕК розкрили графіки відключення світла в Одесі на 12 листопада.

Також стало відомо, чи зменшаться суми у платіжках за світло під час графіків.

Київська область енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
