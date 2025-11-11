Відключення світла у Київській області 12 листопада - графіки ДТЕК

Обмеження світла на Київщині — графік відключення на завтра
Дата публікації: 11 листопада 2025 20:57
Оновлено: 22:08
Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК
У середу, 12 листопада, у Київській області плануються відключення світла. Причиною обмежень є удари ворога по енергетичним об'єктам України.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Відключення світла у Київській області
У ДТЕК оприлюднили графіки планових відключень електроенергії на 12 листопада у Київській області. Мешканців закликали врахувати можливі перебої у постачанні електрики та заздалегідь підготуватися.
