Відключення світла у Київській області 12 листопада - графіки ДТЕК

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

У середу, 12 листопада, у Київській області плануються відключення світла. Причиною обмежень є удари ворога по енергетичним об'єктам України.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Київській області

У ДТЕК оприлюднили графіки планових відключень електроенергії на 12 листопада у Київській області. Мешканців закликали врахувати можливі перебої у постачанні електрики та заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

