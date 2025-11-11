Отключение света в Киевской области 12 ноября - графики ДТЭК

Ограничения света на Киевщине — график отключения на завтра
Дата публикации 11 ноября 2025 20:57
обновлено: 22:08
Энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК
В среду, 12 ноября, в Киевской области планируются отключения света. Причиной ограничений являются удары врага по энергетическим объектам Украины.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киевской области
В ДТЭК обнародовали графики плановых отключений электроэнергии на 12 ноября в Киевской области. Жителей призвали учесть возможные перебои в поставках электричества и заранее подготовиться.
