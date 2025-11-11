Отключение света в Киевской области 12 ноября - графики ДТЭК

Энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК

В среду, 12 ноября, в Киевской области планируются отключения света. Причиной ограничений являются удары врага по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киевской области

В ДТЭК обнародовали графики плановых отключений электроэнергии на 12 ноября в Киевской области. Жителей призвали учесть возможные перебои в поставках электричества и заранее подготовиться.

График отключения света на Киевщине. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, что в ДТЭК раскрыли графики отключения света в Одессе на 12 ноября.

Также стало известно, уменьшатся ли суммы в платежках за свет во время графиков.