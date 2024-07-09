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Обмеження у столиці — як відключатимуть світло в Києві завтра

9 липня 2024 23:25
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 10 липня
Темне місто. Фото ілюстративне: novy.tv
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 10 липня, у Києві та Київській області так само, як і на решті території України, застосовуватимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби.

Про це у вівторок, 9 липня, повідомили в НЕК "Укренерго"

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Відключення світла в Києві 10 липня

Обмеження електроспоживання у столиці та Київській області 10 липня діятимуть з 00:00 до 24:00. З 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосувуватимуть дві черги відключень, а в решту годин задіють три черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

У ДТЕК зазначили, що впродовж доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

У середу, 10 липня, в Україні знову діятимуть погодинні відключення світла
Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

​Нагадаємо, Польща планує напередодні зими допомогти Україні з електропостачанням. Про це під час пресконференції за участю Володимира Зеленського розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше в НЕК "Укренерго" повідомили, що в період із 9 по 24 липня не вимірюватимуть фактичний рівень споживання в кожній області. Протягом цих двох тижнів дня без відключення світла для кожного з регіонів не буде.

Київ електроенергія електропостачання відключення світла світло

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