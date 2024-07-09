В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 10 июля

Темный город. Фото иллюстративное: novy.tv

В среду, 10 июля, в Киеве и Киевской области так же, как и на остальной территории Украины, будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.

Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Отключение света в Киеве 10 июля

Ограничения электропотребления в столице и Киевской области 10 июля будут действовать с 00:00 до 24:00. С 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в остальные часы задействуют три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

В ДТЭК отметили, что в течение суток высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

Скриншот сообщения ДТЭК

Категории отключений в графиках:

темно-серая зона — время, когда света точно нет;

светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;

белая зона — время, когда свет есть гарантировано.

Напомним, Польша планирует накануне зимы помочь Украине с электроснабжением. Об этом во время пресс-конференции с участием Владимира Зеленского рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в период с 9 по 24 июля не будут измерять фактические уровни потребления в каждой области. В течение двух недель дня без отключения света для каждого из регионов не будет.