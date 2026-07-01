Оболонь та Поділ стали найгарячішими зонами правобережжя Києва

Люди відпочивають на пляжі в спеку у Києві. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Наприкінці червня 2026 року через аномальну спеку температура поверхонь деяких українських міст сягнула рекордних позначок, а Київ подекуди обігнав максимальні показники європейських столиць. Компанія ЛУН проаналізувала дані супутників Sentinel-3 та розробила інтерактивні мапи спеки для низки українських та закордонних міст, щоб наочно показати, чому важливо зберігати зелені зони та водойми.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від ЛУН.

Як нагрівалися міста та країни у світі через сильну спеку

Компанія ЛУН оприлюднила результати дослідження теплових зон для Києва, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Криму, а також європейських міст — Варшави та Парижа. За допомогою супутників Sentinel-3A та Sentinel-3B європейської програми Copernicus фахівці зафіксували температуру дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності у безхмарні дні з 26 по 29 червня 2026 року.

Вимірювання проводилися за допомогою теплового радіометра SLSTR близько полудня, коли супутники перебували на орбіті. Автори проекту наголошують, що оприлюднені показники відображають саме температуру поверхонь (Land Surface Temperature, LST), а не температуру атмосферного повітря.

Найвищі температурні показники серед усіх досліджуваних локацій виявили саме на території України. Так, кримська поверхня розжарилася до +54,5 °C, а одеська — до +52,9 °C.

Температура поверхонь в Криму. Фото: ЛУН

Такі цифри перевищують максимальні червневі значення у Варшаві, де зафіксували +50,1 °C, та в Парижі з показником +47,2 °C. На екстремальний нагрів в Україні суттєво впливають кліматичні умови, степові ландшафти та великі відкриті простори.

Карта поверхонь у Варшаві та передмісті. Фото: ЛУН

У межах Києва абсолютний максимум у зоні спостереження досяг +51,2 °C. Та найгарячіше було безпосередньо у міських кварталах, на промислових та великих транспортних вузлах, де прилади зафіксували до +47 °C.

Карта районів Києва. Фото: ЛУН

На лівому березі столиці найбільше розпеклася Дарницька промзона та околиці Бортницької станції аерації, а на правобережжі сильніше за все нагрілися промислові території Подолу та Оболоні.

Карта Києва. Фото: ЛУН

Водночас Київське водосховище, річка Дніпро, Конча-Заспа та Голосіївський ліс мали на 10–15 °C нижчу температуру, ніж суцільний бетон. Особливо помітним контраст є у Голосіївському лісі. Там поверхня охолоджувалася приблизно до 20 °C, але на виході з лісу температура миттєво підскакувала на понад 5 °C.

У Львові температурні максимуми припали на Кульпарків, Левандівку, індустріальні квартали та центральну частину міста. Прохолоднішу температуру мали Брюховичі, Винники та лісопаркові зони.

Львів та температура по районах Фото: ЛУН

Івано-Франківськ сильніше за все прогрівся у центрі та в районах із високою щільністю будинків, продемонструвавши зниження температурних показників лише біля озер та скверів.

Карта температур в Івано-Франківську та області. Фото: ЛУН

В Одесі погодний контраст зафіксували між розпеченим середмістям та прохолодним морським узбережжям разом із акваторією, яка природним шляхом знижує температуру прилеглих вулиць.

Карта спеки в Одесі. Фото: ЛУН

"Міста сьогодні конкурують не лише за квадратні метри, а й за якість середовища. Зелені зони, водойми та невисока щільність забудови безпосередньо впливають на те, наскільки комфортно людям жити під час літньої спеки. Дані супутників дозволяють це побачити дуже наочно: варто відійти від суцільного асфальту й бетону до лісу чи парку — і температура поверхні може бути нижчою на 10–15 градусів. Саме тому при виборі житла важливо дивитися не лише на квартиру, а й на середовище навколо неї", — зазначила керівниця напрямку соціальної відповідальності ЛУН Анна Денисенко.

Новини.LIVE писали раніше, що аномальна спека на Київщині, суттєво погіршує ситуацію в енергосистемі регіону. Через надмірне навантаження 1 липня у Київській області запроваджено графіки відключень світла для чотирьох підгруп.

Також Київська область бореться з наслідками після нещодавньої негоди, що спричинила підтоплення та повалення дерев. Водночас регіон накрила посуха з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Найбільш загрозлива ситуація склалася у Чорнобильській зоні, де рятувальники досі ліквідовують масштабну лісову пожежу при температурі повітря понад +50 °C. Гасіння вогню ускладнюється тим, що подекуди проїзд техніки неможливий.