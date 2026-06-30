Графіки відключення світла у Київській області на вівторок 1 липня

Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 1 липня, у Київській області. Заходи обмежень будуть для чотирьох підгруп. Причиною є складна ситуація в енергосистемі через високу температуру повітря.

Про це повідомляє YASNO, передає Новини.LIVE.

Графіки відключення світла на Київщині на 1 липня

Світло виключатимуть чотирьом підгрупам:

3.1 — 17:00-21:00;

3.2 — 17:00-21:00;

5.1 — 20:30-22:00;

5.2 — 20:30-22:00.

Решта підгруп будуть зі світлом упродовж доби.

Відключення світла у Київській області 1 липня. Фото: YASNO

В Укренерго зазначали, що також з 17:00 до 22:00 будуть запроваджуватися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Наразі в енергосистемі фіксується складна ситуація.

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Українців закликають економно споживати електроенергію. Зокрема, варто дотримуватися простих порад:

у пікові години (16:00-22:00) уникайте використаннямя приладів, яким потрібна велика кількість електроенергії;

вимикайте техніку повністю, а не залишайте у режимі очікування — зарядні пристрої, телевізори й комп’ютери все одно споживають струм;

запускайте пральну та посудомийну машини лише за повного завантаження;

вимикайте світло в порожніх кімнатах та використовуйте енергозберігаючі (LED) лампи.

Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Києві запроваджували екстрені відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки тимчасово не діяли.

А у Чорнобильській зоні відчуження на півночі Київщини масштабні екосистемні пожежі, внаслідок чого погіршилася якість атмосферного повітря. Ліквідація вогню відбувається у вкрай складних умовах через спеку та сильні пориви вітру.