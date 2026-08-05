Обстріл Києва: понад 30 ракет за 20 хвилин

Наслідки ракетного обстрілу столиці. Фото: Instagram

Максим Яворницький Редактор, спортивна редакція

Росіяни знову атакували столицю України балістичними ракетами. Менш ніж за півгодини вони випустили по Києву близько 30 ракет різних типів. Вибухи було чутно в більшості районів міста.

Ворог запустив балістичні ракети з кількох локацій, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили.

Вибухи почали лунати в Києві незабаром після півночі в середу, 5 серпня. Росіяни наносили удари по логістичних об’єктах, складах, виробничих об’єктах, цивільних об’єктах. На столицю прилетіло кілька видів ракет, зокрема "Циркони".

Світіння від пожеж у Києві. Фото: Instagram

Що відомо про наслідки атаки

В Оболонському районі зафіксовано влучання в офісну будівлю. Пізніше стало відомо й про влучання в житловий багатоповерховий будинок. Про постраждалих стане відомо пізніше.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків до Святошинського району столиці. Мешканці правого берега почали скаржитися на їдкий запах диму.

Тим часом на столицю продовжують летіти реактивні безпілотники.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що використання росіянами FPV-дронів для полювання на цивільних осіб набуло явного системного та свідомого характеру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що СБУ заявила про нанесення ударів по понад 100 стратегічних об’єктах РФ за 40 днів.