Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами та Цирконами

Росія завдала ракетного удару по Києву: у місті чути вибухи
У ніч з вівторка на середу, 5 серпня, російські війська знову обстріляли Київ ракетами. З різних боків на столицю України летіли балістичні ракети та "Циркони". У кількох районах міста пролунали вибухи.
Незабаром після півночі росіяни випустили по Києву понад десяток ракет, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили України.
Згідно з повідомленням офіційних джерел, ракетний обстріл Києва здійснюється одразу з кількох областей. За лічені хвилини після оголошення тривоги в столиці пролунало кілька вибухів. Ракети летять на місто з кількох боків.
Мешканців просять не залишати укриття, атака триває, фіксуються нові цілі в повітряному просторі. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив масовану атаку по Києву. Одночасно по місту було випущено 3 види балістичних ракет та "Циркони".
Моніторингові канали повідомили, що за балістикою на столицю летять і реактивні безпілотники. Це означає, що тривога може продовжити ще годину. Про руйнування буде відомо пізніше.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що напередодні атаки на Київ російські війська обстріляли низку інших українських міст. Було пошкоджено громадянську інфраструктуру, є постраждалі.