Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами та Цирконами

Обстріл Києва

У ніч з вівторка на середу, 5 серпня, російські війська знову обстріляли Київ ракетами. З різних боків на столицю України летіли балістичні ракети та "Циркони". У кількох районах міста пролунали вибухи.

Незабаром після півночі росіяни випустили по Києву понад десяток ракет, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили України.

Згідно з повідомленням офіційних джерел, ракетний обстріл Києва здійснюється одразу з кількох областей. За лічені хвилини після оголошення тривоги в столиці пролунало кілька вибухів. Ракети летять на місто з кількох боків.

Карта повітряної тривоги. Фото: alerts.in.ua

Мешканців просять не залишати укриття, атака триває, фіксуються нові цілі в повітряному просторі. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив масовану атаку по Києву. Одночасно по місту було випущено 3 види балістичних ракет та "Циркони".

Моніторингові канали повідомили, що за балістикою на столицю летять і реактивні безпілотники. Це означає, що тривога може продовжити ще годину. Про руйнування буде відомо пізніше.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що напередодні атаки на Київ російські війська обстріляли низку інших українських міст. Було пошкоджено громадянську інфраструктуру, є постраждалі.