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Обстріли Київщини — пошкоджений музей ретро-авто та будинки

28 січня 2025 09:36
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Київщини 28 січня — в ОВА розкрили деталі
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 28 січня завдали дронового удару по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки та музей ретро-авто, постраждалих немає.

Про це повідомили у Київській ОВА.

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Обстріли Київської області 28 січня

В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки дронів, уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Рятувальники загасили пожежу на площі 600 м². Попередньо, в ангарі знищено дев'ять транспортних засобів та ще 27 пошкоджено.

обстріл Київської області 28 січня
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda
удар по Київській області 28 січня
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda
атака дронів на Київщину 28 січня
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda
обстріл Київської області 28 січня
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda

Окрім того, пошкодження є ще в трьох районах області. Там пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі. 

удар по Київщині 28 січня
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda
обстріл Киїщини 28 січня
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda

На щастя, обійшлося без постраждалих, а влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки нічної атаки окупантів.  

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у кількох областях. Так, окупанти вдарили по Харкову. У місті виникли пожежа на цивільному підприємстві, є постраждалі. 

Крім того, є приліт у Чернігові. Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено приватні будинки. 

Київська область обстріли дрони війна в Україні руйнування

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