Обстрелы Киевщины 28 января — в ОВА раскрыли детали

Обстрелы Киевщины — поврежден музей ретро-авто и дома
Российские войска в ночь на 28 января нанесли дроновой удар по Киевской области. В результате падения обломков повреждены жилые дома и музей ретро-авто, пострадавших нет.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
Обстрелы Киевской области 28 января
В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки дронов обломки сбитой цели повредили помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Спасатели потушили пожар на площади 600 кв. м. Предварительно в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и еще 27 повреждены.
Кроме того, повреждения есть еще в трех районах области. Там повреждены два частных дома, три нежилых помещения и три автомобиля.
К счастью, обошлось без пострадавших, а попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия ночной атаки оккупантов.
Напомним, этой ночью взрывы раздавались в нескольких областях. Так, оккупанты ударили по Харькову. В городе возник пожар на гражданском предприятии, есть пострадавшие.
Кроме того, есть прилет в Чернигове. В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома.
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