Обстрелы Киевщины 28 января — в ОВА раскрыли детали

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Российские войска в ночь на 28 января нанесли дроновой удар по Киевской области. В результате падения обломков повреждены жилые дома и музей ретро-авто, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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Обстрелы Киевской области 28 января

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки дронов обломки сбитой цели повредили помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Спасатели потушили пожар на площади 600 кв. м. Предварительно в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и еще 27 повреждены.

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Последствия обстрела Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Кроме того, повреждения есть еще в трех районах области. Там повреждены два частных дома, три нежилых помещения и три автомобиля.

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: t.me/kyivoda

К счастью, обошлось без пострадавших, а попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия ночной атаки оккупантов.

Напомним, этой ночью взрывы раздавались в нескольких областях. Так, оккупанты ударили по Харькову. В городе возник пожар на гражданском предприятии, есть пострадавшие.

Кроме того, есть прилет в Чернигове. В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома.