Обвинувачені в зґвалтуванні в Кагарлику "мобілізувалися" перед вироком суду

Правоохоронці, яких звинувачують у зґвалтуванні, різко "мобілізувались" на фінальній стадії судового рішення. Фото: TELEGRAF

Двоє чоловіків, які підозрюються в зґвалтуванні в Кагарлицькому відділку поліції, вирішили "мобілізуватися". При чому це сталось під час фінальної стадії судових дебатів.

Про це повідомляє TELEGRAF.

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Що відомо

За словами адвокатки потерпілої, ще 9 травня міг би закінчитися судовий процес за обвинуваченням поліцейських в Кагарлику. Суд мав вийти до нарадчої кімнати, аби ухвалити вирок. Однак цього не відбулось, адже підозрювані "мобілізувались".

Судове засідання відклали.

Як зазначається, увесь цей час під вартою перебували лише двоє обвинувачених – Кузів та Сулима, для ще трьох правоохоронців – Трохименка, Левандюка та Панасенка – такий варіант запобіжного заходу змінили спочатку на домашній арешт, а з введенням воєнного стану на особисте зобов’язання.

"З початком повномасштабного вторгнення один з фігурантів справи мобілізувався. До нього у мене запитань немає. Ще один обвинувачений зробив це перед самим початком судових дебатів. Також на останньому засіданні з’ясувалось, що і третій фігурант нібито пішов до війська. Я, звісно, не можу стверджувати на 100 відсотків, але вважаю: обвинувачені дочекались крайнього можливого часу і мобілізувались", — каже адвокатка Анна Калинчук.

Чому суд став обмежений у своїх діях

Адвокатка наголошує, що тепер суд обмежений в можливостях діяти на власний розсуд у таких випадках.

"Стаття Кримінально-процесуального кодексу визначає "проходження військової служби за призовом під час мобілізації" безумовною і безальтернативною підставою для зупинення судового провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби. Я заперечувала проти виділення епізодів справи по деяких з фігурантів через відсутність юридичних підстав. Але детально не можу про це розповісти, бо розгляд справи проходить у закритому режимі. І треба розуміти, що на цьому наполягали не потерпілі особи, а саме обвинувачені", — зазначає адвокатка.

Чергове засідання у кагарлицькій справі призначене на 24 травня. Під час нього, ймовірно, завершаться судові дебати, обвинуваченим дадуть "останнє слово", після чого суд має піти до нарадчої кімнати для постановлення вироку, йдеться в повідомленні.

"Прокуратура наполягає на позбавленні волі для обвинувачених з вчинення таких кримінальних правопорушень, як насильницьке зникнення (тобто викрадення людей), катування та зґвалтуванні (останнє інкримінуються двом правоохоронцям). Терміни – верхня межа, визначена відповідними статями. Сторона захисту, відповідно, не погоджується. Але більш нічого конкретного сказати не можу через закритий режим розгляду справи. Єдине, що відзначу: фігуранти справи відмовились взагалі давати будь-які показання. Тобто якщо потерпілі розповіли про те, що сталося, обвинувачені цього не зробили", — заявила адвокатка.

Зґвалтування в Кагарлику: що відомо про справу

Уночі з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронець Кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катував жінку. Її викликали як свідка крадіжки. На неї силоміць одягли протигаз та кайданки, стріляли з табельної зброї над головою. Після цього обвинувачені кілька разів зґвалтували жінку.

Як зазначається, поліція підтвердила причетність двох поліцейських до побиття та ґвалтування жінки. Мова йде про Сергія Сулиму та Миколи Кузіва.

Станом на зараз обвинувачених п’ятеро. Їх звинувачують у "Зґвалтуванні", "Катуванні" і "Викраденні або позбавлення волі людини, вчинене представником держави".

Нагадаємо, раніше ми писали, що 45-й президент США Дональд Трамп подав позов проти Джин Керролл, у зґвалтуванні якої його було визнано винним судом Манхеттена. Трамп вимагає скасувати це рішення і постанову про виплату 5 млн доларів США.