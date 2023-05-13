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Обвиняемые в изнасиловании в Кагарлыке "мобилизовались" перед приговором суда

13 мая 2023 19:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Обвиняемые в изнасиловании в Кагарлыке "мобилизовались" перед приговором суда
Правоохранители, обвиняемые в изнасиловании, резко "мобилизовались" на финальной стадии судебного решения. Фото: TELEGRAF
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции, решили "мобилизоваться". Причем это произошло во время финальной стадии судебных дебатов.

Об этом сообщает TELEGRAF.

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Что известно

По словам адвоката потерпевшей, еще 9 мая мог бы закончиться судебный процесс по обвинению полицейских в Кагарлыке. Суд должен был выйти в совещательную комнату, чтобы вынести приговор. Однако этого не произошло, ведь подозреваемые "мобилизовались".

Судебное заседание было отложено.

Как отмечается, все это время под стражей находились только двое обвиняемых – Кузов и Сулима, для еще трех правоохранителей – Трохименко, Левандюка и Панасенко – такой вариант меры пресечения сменили сначала на домашний арест, а с введением военного положения на личное обязательство.

"С началом полномасштабного вторжения один из фигурантов дела мобилизовался. К нему у меня вопросов нет. Еще один обвиняемый сделал это перед самым началом судебных прений. Также на последнем заседании выяснилось, что и третий фигурант якобы пошел в армию. Я, конечно, не могу утверждать на 100 процентов, но считаю: обвиняемые дождались крайнего возможного времени и мобилизовались", — говорит адвокат Анна Калинчук.

Почему суд стал ограничен в своих действиях

Адвокат отмечает, что теперь суд ограничен в возможностях действовать по своему усмотрению в таких случаях.

"Статья Уголовно-процессуального кодекса определяет "прохождение военной службы по призыву во время мобилизации" безусловным и безальтернативным основанием для остановки судебного производства в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы. Я возражала против выделения эпизодов дела по некоторым из фигурантов из-за отсутствия юридических оснований. Но подробно не могу об этом рассказать, потому что рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. И надо понимать, что на этом настаивали не потерпевшие, а именно обвиняемые", — отмечает адвокат.

Очередное заседание по кагарлыцкому делу назначено на 24 мая. Во время него, вероятно, завершатся судебные прения, обвиняемым дадут "последнее слово", после чего суд должен пойти в совещательную комнату для вынесения приговора, говорится в сообщении.

"Прокуратура настаивает на лишении свободы для обвиняемых по совершению таких уголовных правонарушений, как насильственное исчезновение (т.е. похищение людей), пытки и изнасилования (последнее инкриминируются двум правоохранителям). Сроки – верхний предел, определенный соответствующими статьями. Но больше ничего конкретного сказать не могу из-за закрытого режима рассмотрения дела. Единственное, что отмечу: фигуранты дела отказались вообще давать какие-либо показания. То есть, если потерпевшие рассказали о случившемся, обвиняемые этого не сделали", — заявила адвокат.

Изнасилование в Кагарлыке: что известно о деле

Ночью с 23 на 24 мая 2020 года правоохранитель Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину. Ее вызывали как свидетеля воровства. На нее насильно надели противогаз и наручники, стреляли из табельного оружия над головой. После этого обвиняемые несколько раз изнасиловали женщину.
Как отмечается, полиция подтвердила причастность двух полицейских к избиению и изнасилованию женщины. Речь идет о Сергее Сулиме и Николае Кузиве.


По состоянию на данный момент обвиняемых пятеро. Их обвиняют в "Изнасиловании", "Пыте" и "Похищении или лишении свободы человека, совершенном представителем государства". 

Напомним, ранее мы писали, что 45-й президент США Дональд Трамп подал иск против Джин Кэрролл, в изнасиловании которой он был признан виновным судом Манхэттена. Трамп требует отменить это решение и постановление о выплате 5 млн. долларов США.

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