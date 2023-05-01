Очільник КМВА Попко розповів про деталі нічної атаки на столицю

Керівник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Сергія Попка

Нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Формат російської атаки

Нічна повітряна атака по території України стала другою за останні три дні.

Київ окупанти атакували не тільки ракетами, випущеними з літаків стратегічної авіації типу Ту-95МС, а одночасно і безпілотниками.

Успішна робота української ППО

За попередньою інформацією, зазначив очільник КМВА Сергій Попко, усі російські ракети та безпілотників в столичному регіоні були знищені.

Оперативні зведення станом на ранок свідчать, що жертв серед цивільного населення немає.

Також не зафіксовані руйнування житлових об’єктів та інфраструктури.

"Киянам і гостям столиці вкорте нагадую - не нехтуйте сигналами повітряноі тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!" — наголосив Сергій Попко.

Нагадаємо, увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.