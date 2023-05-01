Глава КГВА Попко рассказал о деталях ночной атаки на столицу
Ночная атака на Киев осуществлялась одновременно и крылатыми ракетами и беспилотниками. Вся российская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.
Формат российской атаки
Ночная воздушная атака по территории Украины стала второй за последние три дня.
Киев оккупанты атаковали не только ракетами, выпущенными из самолетов стратегической авиации типа Ту-95МС, а одновременно и беспилотниками.
Успешная работа украинского ПВО
По предварительной информации, отметил глава КМВА Сергей Попко, все российские ракеты и беспилотники в столичном регионе были уничтожены.
Оперативные сводки по утрам свидетельствуют, что жертв среди гражданского населения нет.
Также не зафиксированы разрушения жилых объектов и инфраструктуры.
"Киевлянам и гостям столицы впору напоминаю — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!" — подчеркнул Сергей Попко.
Напомним, вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.