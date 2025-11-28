Відео
Головна Київ Одне з міст на Київщині повністю залишилося без світла

Одне з міст на Київщині повністю залишилося без світла

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 21:36
Славутич залишився без світла внаслідок російського обстрілу
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

Одне з міст Київської області залишилося без світла внаслідок російського обстрілу. Йдеться про Славутич.

Про це повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго" у Telegram у пʼятницю, 28 листопада.

Читайте також:

Славутич залишився без світла

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергообʼєкта без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали зберігати спокій та заходи власної безпеки. В "Чернігівобленерго" зауважили, що як тільки дозволить безпекова ситуація, то енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Допис "Чернігівобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло у всіх областях України.

Раніше нардепка Інна Совсун заявила, що в Україні можуть збільшити відключення світла через холоднішу погоду.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
