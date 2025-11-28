Славутич залишився без світла внаслідок російського обстрілу

Одне з міст на Київщині повністю залишилося без світла
Одне з міст Київської області залишилося без світла внаслідок російського обстрілу. Йдеться про Славутич.
Про це повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго" у Telegram у пʼятницю, 28 листопада.
Славутич залишився без світла
"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергообʼєкта без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали зберігати спокій та заходи власної безпеки. В "Чернігівобленерго" зауважили, що як тільки дозволить безпекова ситуація, то енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло у всіх областях України.
Раніше нардепка Інна Совсун заявила, що в Україні можуть збільшити відключення світла через холоднішу погоду.
