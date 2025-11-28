Славутич остался без света в результате российского обстрела

Один из городов Киевской области полностью остался без света
Один из городов Киевской области остался без света в результате российского обстрела. Речь идет о Славутиче.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" в Telegram в пятницу, 28 ноября.
Славутич остался без света
"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", — говорится в сообщении.
Людей призвали сохранять спокойствие и меры собственной безопасности. В "Черниговоблэнерго" отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, то энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
