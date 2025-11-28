Видео
Главная Киев Один из городов Киевской области полностью остался без света

Один из городов Киевской области полностью остался без света

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 21:36
Славутич остался без света в результате российского обстрела
Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

Один из городов Киевской области остался без света в результате российского обстрела. Речь идет о Славутиче.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" в Telegram в пятницу, 28 ноября.

Читайте также:

Славутич остался без света

"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", — говорится в сообщении.

Людей призвали сохранять спокойствие и меры собственной безопасности. В "Черниговоблэнерго" отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, то энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

null
Пост "Черниговоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет во всех областях Украины.

Ранее нардеп Инна Совсун заявила, что в Украине могут увеличить отключения света из-за холодной погоды.

электроэнергия Киевская область обстрелы электроснабжение свет Славутичь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
