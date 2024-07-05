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Оголошення тривоги на Київщині через дельтапланериста — у Повітряних силах прокоментували

5 липня 2024 23:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Повітряних силах розповіли, чи оголошували тривогу на Київщині через дельтапланериста
Чоловік літає на дельтаплані. Фото: istock
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 5 липня, в ЗМІ з'явилася інформація, що в Київській області оголосили повітряну тривогу через політ чоловіка на дельтаплані. У Повітряних Силах, поліції та Київській ОВА прокоментували цю інформацію.

Про це повідомило видання ТСН.ua.

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"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про ймовірного дельтапланериста та оголошення через нього повітряної тривоги на Київщині", — заявили в поліції.

В Київській обласній військовій адміністрації також не підтвердили інформацію про політ дельтапланериста.

Речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що інформація про політ дельтапланериста не підтверджується. За його словами, військові розглядають ці повідомлення як можливий фейк, враховуючи, що від початку повномасштабного вторгнення таких випадків не було зафіксовано.

Нагадаємо, до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Також Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.

Київ поліція Україна Київська область ППО повітряна тривога Повітряні Сили ЗСУ

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