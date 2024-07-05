В Воздушных силах рассказали, объявляли ли тревогу на Киевщине из-за дельтапланериста

Мужчина летает на дельтаплане. Фото: istock

В пятницу, 5 июля, в СМИ появилась информация, что в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за полета мужчины на дельтаплане. В Воздушных силах, полиции и Киевской ОВА прокомментировали эту информацию.

Об этом сообщило издание ТСН.ua.

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"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вероятном дельтапланеристе и оглашении из-за него воздушной тревоги на Киевщине", — заявили в полиции.

В Киевской областной военной администрации также не подтвердили информацию о полете дельтапланериста.

Представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что информация о полете дельтапланериста не подтверждается. По его словам, военные рассматривают эти сообщения как возможный фейк, учитывая, что с начала полномасштабного вторжения таких случаев не было зафиксировано.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Также Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.