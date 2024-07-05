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Объявление тревоги в Киевской области из-за дельтапланериста — в Воздушных силах прокомментировали

5 июля 2024 23:20
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Бригадир София
редактор
В Воздушных силах рассказали, объявляли ли тревогу на Киевщине из-за дельтапланериста
Мужчина летает на дельтаплане. Фото: istock
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 5 июля, в СМИ появилась информация, что в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за полета мужчины на дельтаплане. В Воздушных силах, полиции и Киевской ОВА прокомментировали эту информацию.

Об этом сообщило издание ТСН.ua.

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"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вероятном дельтапланеристе и оглашении из-за него воздушной тревоги на Киевщине", — заявили в полиции.

В Киевской областной военной администрации также не подтвердили информацию о полете дельтапланериста.

Представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что информация о полете дельтапланериста не подтверждается. По его словам, военные рассматривают эти сообщения как возможный фейк, учитывая, что с начала полномасштабного вторжения таких случаев не было зафиксировано.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Также Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Киев полиция Украина Киевская область ПВО воздушная тревога Воздушные Силы ВСУ

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