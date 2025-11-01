Прогноз погоди в Києві та області на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 2 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили про туман, внаслідок чого оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві та області 2 листопада

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується туман. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 2 листопада. Фото: Meteoprog

Температура повітря

у Київській області вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С;

у Києві вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через туман. Видимість очікується 200-500 м.

Туман у Києві та області. Фото: t.me/uhmc2022

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

