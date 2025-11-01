Відео
Україна
Оголошено небезпеку — чого очікувати киянам від погоди завтра

Оголошено небезпеку — чого очікувати киянам від погоди завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 15:24
Оновлено: 14:38
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру
Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 2 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили про туман, внаслідок чого оголошено небезпеку. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Києві та області 2 листопада

Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується туман. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада
Погода в Україні 2 листопада. Фото: Meteoprog

Температура повітря

  • у Київській області вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Києві вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через туман. Видимість очікується 200-500 м.

Погода в Києві 2 листопада
Туман у Києві та області. Фото: t.me/uhmc2022

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 1 і 2 листопада.

Крім того, Новини.LIVE розповіли, коли очікувати магнітні бурі на Землі протягом листопада.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
