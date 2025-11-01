Прогноз погоди в Києві та області на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру

Оголошено небезпеку — чого очікувати киянам від погоди завтра
Погода в Києві та області завтра, 2 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили про туман, внаслідок чого оголошено небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 2 листопада
Протягом доби опадів не передбачається. Вночі та зранку очікується туман. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря
- у Київській області вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С;
- у Києві вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через туман. Видимість очікується 200-500 м.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
