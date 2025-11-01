Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 2 ноября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупредили о тумане, вследствие чего объявлена опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 2 ноября

В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается туман. Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 2 ноября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха

в Киевской области ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С;

в Киеве ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за тумана. Видимость ожидается 200-500 м.

Туман в Киеве и области. Фото: t.me/uhmc2022

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

