Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра

Объявлена опасность — чего ожидать киевлянам от погоды завтра
Погода в Киеве и области завтра, 2 ноября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупредили о тумане, вследствие чего объявлена опасность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 2 ноября
В течение суток осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается туман. Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха
- в Киевской области ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С;
- в Киеве ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Синоптики объявили первый уровень опасности из-за тумана. Видимость ожидается 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 1 и 2 ноября.
Кроме того, Новини.LIVE рассказали, когда ожидать магнитные бури на Земле в течение ноября.
Читайте Новини.LIVE!