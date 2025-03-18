Погода в Києві та області на 19 березня — прогноз від синоптиків

Мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у середу, 19 березня, буде хмарною з проясненнями. Температура повітря опуститься до -6 °C та очікується ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, завтра у Києві та області можливий невеликий сніг, а вдень з дощем. Також очікується північно-західний вітер 5-10 м/с.

Температура повітря:

у Київській області вночі -1...-6 °C, вдень +3...+8 °C;

у Києві вночі -1...-3 °C, вдень +5...+7 °C.

Крім того, киян попередили про сильну ожеледицю на дорогах вночі та вранці. Водіїв та пішоходів закликали бути обережними.

Скриншот допису Гідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні потеплішає. Втім, у деяких регіонах можливі невеликі опади та вітри, які за кілька днів вщухнуть.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 17-23 березня.