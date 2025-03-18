Погода в Киеве и области на 19 марта — прогноз от синоптиков

Мороз на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области в среду, 19 марта, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха опустится до -6 °C и ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 19 марта

По прогнозу синоптиков, завтра в Киеве и области возможен небольшой снег, а днем с дождем. Также ожидается северо-западный ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью -1...-6 °C, днем +3...+8 °C;

в Киеве ночью -1...-3 °C, днем +5...+7 °C.

Кроме того, киевлян предупредили о сильном гололеде на дорогах ночью и утром. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.

Скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет. Впрочем, в некоторых регионах возможны небольшие осадки и ветры, которые через несколько дней утихнут.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 17-23 марта.