Прогноз погоди в Києві на завтра 20 червня

Оголошено небезпеку — синоптики попередили киян про негоду
Погода в Києві та області завтра, 20 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 20 червня
Вночі опадів не очікується, але вдень буде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, можливі пориви 15-18 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С;
- у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +16...+18 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через пориви вітру.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні очікується прохолодна погода, а місцями з дощами.
Водночас вже зовсім скоро температура повітря підвищиться до понад +30 °С. У МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару.
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