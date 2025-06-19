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Головна Київ Оголошено небезпеку — синоптики попередили киян про негоду

Оголошено небезпеку — синоптики попередили киян про негоду

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Дата публікації: 19 червня 2025 16:50
Прогноз погоди в Києві на завтра 20 червня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Києві та області 20 червня Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Погода в Києві та області завтра, 20 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та сильні пориви вітру. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 20 червня

Вночі опадів не очікується, але вдень буде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, можливі пориви 15-18 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня
Погода в Україні 20 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С;
  • у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +16...+18 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через пориви вітру. 

Погода в Києві 20 червня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні очікується прохолодна погода, а місцями з дощами.

Водночас вже зовсім скоро температура повітря підвищиться до понад +30 °С. У МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару.

погода Київ негода Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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