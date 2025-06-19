Прогноз погоды в Киеве на завтра 20 июня

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 20 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 20 июня

Ночью осадков не ожидается, но днем будет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы 15-18 метров в секунду.

Погода в Украине 20 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С;

в Киеве ночью +11...+13 °С, днем +16...+18 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за порывов ветра.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине ожидается прохладная погода, а местами с дождями.

В то же время уже совсем скоро температура воздуха повысится до более +30 °С. В Минздраве дали советы, как уберечься от теплового удара.