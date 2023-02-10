Атака дронів 10 лютого: над Київщиною збили декілька "Шахедів"

Є інформація про збиття дронів над Київщиною

Росія завдає дронової атаки по Україні. Наразі є інформація, що українські сили протиповітряної оборони уже збивають ворожі дрони на Київщині.

Про небезпеку атаки повідомила Київська міська військова адміністрація.

Деталі

"Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких", — йдеться у повідомленні.

Також моніторингові групи та журналісти повідомляють, що уже є збиття ворожих дронів на Київщині.

О 23:39 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працює протиповітряна оборона.

Атака дронів 10 лютого

Російські війська після 20 години вечора 10 лютого розпочали чергову атаку проти України. У східних та південних областях помітили ворожі дрони.

Зокрема, російські дрони-камікадзе летіли у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Близько 22 години у Києві, Київській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога. У мережі з'явилася інформація, що дрони-камікадзе летять у напрямку Києва.

Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.

Крім того, вночі по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.