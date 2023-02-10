Атака дронів 10 лютого: над Київщиною збили декілька "Шахедів"

Окупанти атакують Київщину дронами: що відомо
Росія завдає дронової атаки по Україні. Наразі є інформація, що українські сили протиповітряної оборони уже збивають ворожі дрони на Київщині.
Про небезпеку атаки повідомила Київська міська військова адміністрація.
-
Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти
-
Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"
-
Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч
-
Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях
-
Допомога українцям: США виділять $6 млрд на соцпрограми
-
США збили над Аляскою невідомий літальний апарат
-
Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів
-
Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф
-
Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден
-
Обстріли Донеччини: за добу загинула одна цивільна людина, четверо поранені
Деталі
"Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких", — йдеться у повідомленні.
Також моніторингові групи та журналісти повідомляють, що уже є збиття ворожих дронів на Київщині.
О 23:39 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працює протиповітряна оборона.
Атака дронів 10 лютого
Російські війська після 20 години вечора 10 лютого розпочали чергову атаку проти України. У східних та південних областях помітили ворожі дрони.
Зокрема, російські дрони-камікадзе летіли у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Близько 22 години у Києві, Київській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога. У мережі з'явилася інформація, що дрони-камікадзе летять у напрямку Києва.
Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.
Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.
Крім того, вночі по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.