Атака дронов 10 февраля: над Киевщиной сбили несколько "Шахедов"

Есть информация о сбитии дронов над Киевщиной

Россия наносит дроновую атаку по Украине. Пока есть информация, что украинские силы противовоздушной обороны уже сбивают вражеские дроны в Киевской области.

Об опасности атаки сообщила Киевская городская военная администрация.

Подробности

"Киевщина! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких", — говорится в сообщении.

Также мониторинговые группы и журналисты сообщают, что уже есть сбитие вражеских дронов в Киевской области.

В 23.39 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работает противовоздушная оборона.

Атака дронов 10 февраля

Российские войска после 20 часов вечера 10 февраля начали очередную атаку против Украины. В восточных и южных областях заметили вражеские дроны.

В частности, российские дроны-камикадзе летели в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Около 22 часов в Киеве, Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога. В сети появилась информация, что дроны-камикадзе летят в направлении Киева.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, ночью по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.