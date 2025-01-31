Залишки російського дрона-камікадзе пошкодили балкон на Оболоні у Києві, але, на щастя, ніхто не постраждав

Атака дрона-камікадзе "Шахед". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Київ вночі опинився під ударами дронів-камікадзе. У столиці лунала повітряна тривога, але одному дрону вдалось нанести пошкодження.

Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Що відомо на данний момент

Повідомлення мера Києва. Фото: Скриншот

За інформацією очільника столиці, через падіння залишків збитого дрона пошкодженим опинився балкон в одному з будинків в спальному районі Оболонь. Наразі інформації щодо постраждалих немає, але на місці вже працюють медики та рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, увечері 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Від влучення зазнало руйнувань одне із підприємств харчової промисловості. Загинули дві працівниці.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 28 січня РФ атакувала безпілотниками Новобаварський район Харкова. Ущент згоріло виробниче підприємство. Постраждали двоє людей, зокрема дев'ятирічна дівчинка.