Остатки российского дрона-камикадзе повредили балкон на Оболони в Киеве, но, к счастью, никто не пострадал

Оккупанты атаковали Киев — под ударом оказалась Оболонь
Киев ночью оказался под ударами дронов-камикадзе. В столице звучала воздушная тревога, но одному дрону удалось нанести повреждения.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.
Что известно на данный момент
По информации главы столицы, из-за падения остатков сбитого дрона поврежденным оказался балкон в одном из домов в спальном районе Оболонь. Сейчас информации о пострадавших нет, но на месте уже работают медики и спасатели ГСЧС.
Напомним, вечером 28 января россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. От попадания подверглось разрушениям одно из предприятий пищевой промышленности. Погибли две работницы.
Также мы сообщали, что в ночь на 28 января РФ атаковала беспилотниками Новобаварский район Харькова. Полностью сгорело производственное предприятие. Пострадали два человека, в том числе девятилетняя девочка.
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