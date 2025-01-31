Остатки российского дрона-камикадзе повредили балкон на Оболони в Киеве, но, к счастью, никто не пострадал

Атака дрона-камикадзе "Шахед". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Киев ночью оказался под ударами дронов-камикадзе. В столице звучала воздушная тревога, но одному дрону удалось нанести повреждения.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Что известно на данный момент

Сообщение мэра Киева. Фото: Скриншот

По информации главы столицы, из-за падения остатков сбитого дрона поврежденным оказался балкон в одном из домов в спальном районе Оболонь. Сейчас информации о пострадавших нет, но на месте уже работают медики и спасатели ГСЧС.

Напомним, вечером 28 января россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. От попадания подверглось разрушениям одно из предприятий пищевой промышленности. Погибли две работницы.

Также мы сообщали, что в ночь на 28 января РФ атаковала беспилотниками Новобаварский район Харькова. Полностью сгорело производственное предприятие. Пострадали два человека, в том числе девятилетняя девочка.