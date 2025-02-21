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Окупанти пошкодили лінії електропередач на Київщині

21 лютого 2025 10:55
Карина Приходько - Редактор
Удар по Київській області 21 лютого — які наслідки
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 21 лютого атакували Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в регіоні лунала майже всю ніч. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник

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Калашник розповів, що цієї ночі в області працювала протиповітряна оборона, яка знищила усі ворожі цілі. Обійшлося без постраждалих та без влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Однак внаслідок ворожої атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Станом на зараз електропостачання вже відновлено. Крім того, в Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку. 

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

обстріли Київської області 21 лютого
Скриншот допису Миколи Калашника

Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили на Україну понад 150 дронів. Більшість із них були збиті і локаційно втрачені. 

Під ворожим ударом, зокрема, опинилась Харківщина. Там пошкоджено приватні будинки, автомобілі, а також цивільне підприємство.

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