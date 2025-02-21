Удар по Київській області 21 лютого — які наслідки

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 21 лютого атакували Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в регіоні лунала майже всю ніч.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Наслідки удару по Київщині 21 лютого

Калашник розповів, що цієї ночі в області працювала протиповітряна оборона, яка знищила усі ворожі цілі. Обійшлося без постраждалих та без влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Однак внаслідок ворожої атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Станом на зараз електропостачання вже відновлено. Крім того, в Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Скриншот допису Миколи Калашника

Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили на Україну понад 150 дронів. Більшість із них були збиті і локаційно втрачені.

Під ворожим ударом, зокрема, опинилась Харківщина. Там пошкоджено приватні будинки, автомобілі, а також цивільне підприємство.