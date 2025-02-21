Удар по Киевской области 21 февраля — какие последствия

Оккупанты повредили линии электропередач на Киевщине
Российские войска ночью 21 февраля атаковали Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в регионе звучала почти всю ночь.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Последствия удара по Киевской области 21 февраля
Калашник рассказал, что этой ночью в области работала противовоздушная оборона, которая уничтожила все вражеские цели. Обошлось без пострадавших и без попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.
Однако в результате вражеской атаки в Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередач. По состоянию на сейчас электроснабжение уже восстановлено. Кроме того, в Бориспольском районе повреждена крыша частного дома.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, этой ночью оккупанты выпустили на Украину более 150 дронов. Большинство из них были сбиты и локально потеряны.
Под вражеским ударом, в частности, оказалась Харьковская область. Там повреждены частные дома, автомобили, а также гражданское предприятие.
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