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Окупанти вдарили по Києву — пожежа та багато постраждалих

30 жовтня 2024 05:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дев'ять киян постраждали внаслідок атаки російських дронів
Гасіння пожежі у Києві в результаті атаки РФ. Фото: КМДА
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В наслідок чергової атаки російських окупантів знову постраждав Солом'янський район Києва. На цей момент за допомогою до лікарів звернулось багато місцевих мешканців. 

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

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Що відомо на цей момент

Мер Києва повідомив, що до лікарів вже звернулось дев'ять громадян. Серед них є 11-річна дівчинка, яка отримала сильний стрес.

Через потрапляння уламків безпілотників у Солом'янському районі Києва є загоряння двох будинків. В одному будинку пожежу вже ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці.

Одного потерпілого госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці. Також внаслідок падіння уламків дрону пошкоджена газова магістраль, фахівці наразі вимкнули подачу газу.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти випустили по Україні 48 ударних дронів та одну балістичну ракету. 

Також 29 жовтня окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок атаки загинули цивільні.

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