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Оккупанты ударили по Киеву — пожар и много пострадавших

30 октября 2024 05:33
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Девять киевлян пострадали в результате атаки российских дронов
Тушение пожара в Киеве в результате атаки РФ. Фото: КГГА
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В результате очередной атаки российских оккупантов снова пострадал Соломенский район Киева. На данный момент за помощью к врачам обратились много местных жителей.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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Что известно на данный момент

Мэр Киева сообщил, что к врачам уже обратилось девять граждан. Среди них есть 11-летняя девочка, получившая сильный стресс.

Из-за попадания обломков беспилотников в Соломенском районе Киева есть возгорание двух домов. В одном доме пожар уже был ликвидирован. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте.

Одного пострадавшего госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте. Также в результате падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, специалисты отключили подачу газа.

Напомним, минувшей ночью кафиры выпустили по Украине 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.

Также 29 октября кафиры нанесли ракетный удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки погибли гражданские.

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