Обстріл Києва вночі 17 жовтня — РФ випустила дрони

Удар російських дронів по Києву. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російська окупаційна армія у ніч проти 17 жовтня знову атакувала Київ ударними дронами типу Shahed. Всі ворожі безпілотники були виявлені та збиті, однак через падіння уламків є руйнування.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА зазначили, що російські дрони заходили на Київ хвилями з різних напрямків. З вечора 16 жовтня і протягом ночі 17 жовтня у регіоні повітряну тривогу оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

"Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", — йдеться у повідомленні.

Однак, попередньо, внаслідок атаки дронів окупантів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Станом на зараз інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, минулої ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що збили 51 ворожий дрон.

Крім того, упродовж дня протиповітряна оборона збила ще 17 російських ударних безпілотників. Ще чотири дрони було локаційно втрачено.