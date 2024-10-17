Обстрел Киева ночью 17 октября — РФ выпустила дроны

Удар российских дронов по Киеву. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российская оккупационная армия в ночь на 17 октября снова атаковала Киев ударными дронами типа Shahed. Все вражеские беспилотники были обнаружены и сбиты, однако из-за падения обломков есть разрушения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В КГВА отметили, что российские дроны заходили в Киев волнами по разным направлениям. С вечера 16 октября и ночью 17 октября в регионе воздушную тревогу объявляли четыре раза, суммарно опасность продолжалась три с половиной часа. Помимо угрозы БпЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих Сил обороны, все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

Однако, предварительно, в результате атаки дронов оккупантов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутреннее убранство комнат.

По состоянию на данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Скриншот сообщения КГВА

Напомним, минувшей ночью Воздушные силы ВСУ сообщали, что сбили 51 вражеский дрон.

Кроме того, за день противовоздушная оборона сбила еще 17 российских ударных беспилотников. Еще четыре дрона были локационно потеряны.