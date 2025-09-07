Восьмеро людей постраждали у Києві через атаку російських окупантів на столицю

Пожежа в житловому будинку у Дарницькому районі. Фото: Лівий Берег

Цієї ночі російські окупанти масово атакували столицю України. На ці хвилини відомо про вісім постраждалих. Також є руйнування та пожежі в декількох районах Києва.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки атаки окупантів РФ

На цей момент поступила інформація про вісім постраждалих мешканців Києва. Медики відправили до лікарні п'ять з восьми постраждалих, а рятувальники ДСНС вже працюють на локаціях.

За інформацією очільника столиці, найбільші руйнування зараз зафіксовані у святошинському районі. Там значних пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок. Частково зруйновані відразу чотири поверхи — з четвертого по восьмий.

У цьому ж районі є влучання уламків дрона-камікадзе у 16-поверховий будинок, через що пожежа виникла на 15 та 16 поверхах.

Займання охопили квартири ще у двох 9-поверхових будинках, а також загорілись машини поблизу СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на третьому та четвертому поверхах.

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував багато міст України. Вибухи були у Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Також ми повідомляли, що в результаті атаки окупантів на Запоріжжя кількість постраждалих значно збільшилась. Медики надали допомогу 15 особам.