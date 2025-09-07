Відео
Головна Київ Окупанти вночі атакували Київ — є постраждалі та пожежі

Окупанти вночі атакували Київ — є постраждалі та пожежі

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 05:17
Восьмеро людей постраждали у Києві через атаку російських окупантів на столицю
Пожежа в житловому будинку у Дарницькому районі. Фото: Лівий Берег

Цієї ночі російські окупанти масово атакували столицю України. На ці хвилини відомо про вісім постраждалих. Також є руйнування та пожежі в декількох районах Києва.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки окупантів РФ

На цей момент поступила інформація про вісім постраждалих мешканців Києва. Медики відправили до лікарні п'ять з восьми постраждалих, а рятувальники ДСНС вже працюють на локаціях.

За інформацією очільника столиці, найбільші руйнування зараз зафіксовані у святошинському районі. Там значних пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок. Частково зруйновані відразу чотири поверхи — з четвертого по восьмий. 

У цьому ж районі є влучання уламків дрона-камікадзе у 16-поверховий будинок, через що пожежа виникла на 15 та 16 поверхах.

Займання охопили квартири ще у двох 9-поверхових будинках, а також загорілись машини поблизу СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на третьому та четвертому поверхах.

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував багато міст України. Вибухи були у Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Також ми повідомляли, що в результаті атаки окупантів на Запоріжжя кількість постраждалих значно збільшилась. Медики надали допомогу 15 особам. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
